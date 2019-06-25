Чебоксары, 25 июня, 2019, 10:12 — ИА Регнум. В Чувашии уровень безработицы в марте — апреле составил 5,3%. Это на 0,3% выше уровня января — марта. Число безработных в мае 2019 года по сравнению с маем 2018 года выросло на 17% и достигло 4,7 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Данные Чувашстата

По предварительным итогам обследования, в среднем за март — май 2019 года численность рабочей силы составила 582,4 тыс. человек, в их числе 551,8 тыс. человек были заняты в экономике и 30,6 тыс. человек не имели работы, но активно её искали (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные).

Уровень безработицы в марте-апреле в Чувашии составил 5,3%. За последние полтора года выше, чем сейчас, уровень безработицы был зарегистрирован в I квартале прошлого года — 5,4%.

По данным министерства труда и социальной защиты Чувашии, на конец мая 2019 года на регистрационном учёте состояли 5,5 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 4,7 тыс. человек имели статус безработного, в том числе 4,1 тыс. человек получали пособие по безработице. Число безработных по сравнению с маем 2018 года выросло на 17%, в то же время по сравнению с апрелем 2019 года безработных было меньше на 3,3%. К концу мая 2019 года на одну заявленную вакансию претендовали 0,3 человека.

Среднесписочная численность работающих в организациях Чувашии в январе — апреле 2019 года составила 307,1 тыс. человек (98,6% к январю — апрелю 2018 года). Число замещенных рабочих мест (за исключением субъектов малого предпринимательства со средней численностью менее 15 человек) в апреле 2019 года составило 233 тыс. человек, что на 1,4% меньше, чем в апреле 2018 года.