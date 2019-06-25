Москва, 25 июня, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Новые антииранские санкции Соединенных Штатов говорят о незаинтересованности Вашингтона в диалоге с Тегераном, заявил 25 июня заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Они (санкции) обнуляют, по сути дела, все постоянно повторяющиеся сигналы, что Вашингтон открыт и готов к диалогу», — заявил ТАСС Рябков, добавив, что диалог нельзя вести «под дулом пистолетов».

По его словам, Вашингтону необходимо пересмотреть свою линию в отношении Ирана, после чего, возможно, появятся какие-нибудь шансы на продвижение диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня президент США Дональд Трамп принял решение о введении санкций против верховного лидера Ирана Али Хаменеи, подобное решение стало ответом на уничтожение американского беспилотника в воздушном пространстве Исламской Республики.

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