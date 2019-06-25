Москва, 25 июня, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Продолжение укрепления рубля до 62,6 руб./доллар в начале недели связано с общим ослаблением доллара на валютном рынке из-за намерения ФРС США снизить процентные ставки в будущем, а также с налоговым периодом в России, когда экспортёры продают валютную выручку, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Данные факторы будут действовать и сегодня, 25 июня. Однако основное сильное движение против доллара уже позади. Кроме того, нефтяные цены приостановили подъём прошлой недели, снизившись 25 июня к утру с $65,75 к $64,10 за баррель по марке Brent», — отметил эксперт.

Стоит отметить, что в падении доллара к рублю близок важный технический уровень поддержки цены — 62,20 руб./доллар. Рынок учитывает и то, что близки два важнейших для него события — саммит G20 28−29 июня и встреча стран-экспортёров нефти ОПЕК+ 1−2 июля.

«Вряд ли в преддверии данных событий с мало предсказуемыми результатами участники рынка будут педалировать сильные движения. Поэтому, вероятно, что в течение дня 25 июня пара доллар/рубль будет находиться в довольно узком диапазоне 62,20−63,10 руб./доллар», — предполагает Гойхман.

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