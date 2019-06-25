Владивосток, 25 июня, 2019, 10:34 — ИА Регнум. После перегрузки шести белух и двух косаток в баржу и перехода баржи по Амуру от Хабаровска до поселка Иннокентьевка, это более 800 км, морские животные вновь были перегружены в фуры с контейнерами. Им предстоит проехать до конечного пункта порядка 70 км по сложной, не асфальтированной дороге. Учёные опасаются, что морские млекопитающие могут подвергнуться укачиванию во время тряски с самыми непредсказуемыми для них последствиями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Косатки

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Руководитель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын считает, что после дождей, шедших весь июнь, дорога от Иннокентьевки до мыса Перовского очень сильно размыта.

Дмитрий Лисицын «Есть угроза, что не все животные смогут перенести этот самый опасный для них участок дороги».

Другие учёные полагают, что база на мысе Перовского не отвечает требованиям реабилитации животных, так как берег открытый, прибойный, и при любом волнении моря, что чаще всего бывает в данные периоды года, выход в море для проведения реабилитации будет невозможен.

По информации ТИНРО-Центра, выпуск животных в море планируется завершить до октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сайте госзакупок за день до «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным было размещено шесть лотов на общую сумму 38,27 млн рублей за выполнение работ по доставке двух косаток и шести белух из бухты Средней в Приморье на базу в районе мыса Перовского в Охотском море. Подрядчиками транспортировки стали компании, ранее выловившие морских млекопитающих и оштрафованные за это по решению суда.