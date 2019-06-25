Барнаул, 25 июня, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев вполне обоснованно высказал подозрения в инсценировке отравления музыкального продюсера Бари Алибасова, считает алтайский доктор с многолетней практикой Игорь Червяков. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM озвученное коллегой сомнение о том, что продюсера, получившего отравление жидкостью для очистки труб не могли выписать так скоро, он пояснил:

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«Вот уже третью неделю страна следит за здоровьем известного продюсера Бари Алибасова и сопутствующими перипетиями с его завещанием, поисками пропавшего кота и различными версиями отравления. Попробуем разобраться в этом хайпе.

Сначала немного химии и медицины. В состав средства для чистки труб «Крот» вне зависимости от физической формы (жидкость или порошок), входят следующие химические компоненты: гидроксид натрия (NaOH 40−60%); вода дистиллированная (5−25%); гидроксид калия (KOH 5−10%); ПАВ (10%) — поверхностно-активные вещества; наполнитель ЭДТА (5−10%) — этилендиаминтетрауксусная кислота. доктор Игорь Червяков

Иными словами, чистящее средство «Крот» есть не что иное, как высококонцентрированный раствор щелочи. Концентрированные щелочи при попадании на слизистые эмульгируют белки, быстро проникают вглубь, вызывая некроз, который распространяется и на окружающие ткани за счет нарушения коллоидных свойств их белков. Ожоги щёлочью чрезвычайно опасны и имеют тяжелые последствия. Отсутствие мгновенно действующих защитных механизмов позволяет щёлочи проникнуть глубоко в ткани пищеводы и глотки.

В СМИ утверждалось, что у Бари Алибасова якобы диагностирован ожог глотки и пищевода IV степени, что означает повреждение тканей на всю глубину. Поэтому такой ожог c течением времени должен только углубиться и утяжелить состояние больного. Заживление в таких случаях протекает медленно, в течение месяцев, с формированием рубцовых сращений, непроходимости пищевода и глубокой инвалидизацией больного.

Такие пациенты не могут говорить, питаются через стому и производят крайне тягостное впечатление. Если принять во внимание вышесказанное и соотнести бодрое состояние Бари Каримовича в настоящее время, то неизбежно возникает вопрос «а был ли мальчик?». Дай бог здоровья маэстро, но вот поверить в его тяжелое отравление и чудесное выздоровление никак невозможно». доктор Игорь Червяков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев сообщил, что после ожога пищевода четвертой степени, который якобы получил Алибасов, когда по ошибке выпил чистящее средство, пациента не могут выписать из больницы через две недели. По мнению эксперта, никакого отравления «Кротом» не было, а в НИИ имени Склифосовского продюсер лежал по каким-то другим причинам.