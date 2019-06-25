Берлин, 25 июня, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения ФРГ намерено ввести в школах специальные уроки с целью привлечения молодежи к теме донорства органов, пишет газета Rheinische Post.

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Инициативный план, разработанный под руководством Немецкого фонда трансплантации органов, предусматривает включение этой темы в школьные программы на долгосрочной основе.

«Поскольку решение против пожертвования органов может быть принято в возрасте 14 лет, а решение о пожертвовании органов — в возрасте 16 лет, имеет смысл начать разъяснительную работу уже в школе», — говорится в документе.

26 июня в бундестаге начнутся первые дебаты по этой теме.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан продвигает закон, согласно которому каждый гражданин будет рассматриваться как донор после своей смерти. Человек будет иметь право при жизни оформить письменное несогласие с донорством. Сам Шпан много лет назад подписал согласие на пожертвование своих органов после смерти.