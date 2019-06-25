Хабаровск, 25 июня, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В правительстве Хабаровского края объяснили высокую стоимость павильона региона к ВЭФ-2019. Приморье на правах хозяина взвинтило цены для региональных делегаций в разы. Также региональные власти не устраивает площадка, отведенная Хабаровскому краю под его экспозицию. Она находится в самом неудобном месте, на склоне, что также ведёт к удорожанию проекта — придётся за свой счёт её выравнивать. Многократные просьбы краевого минэкономразвития закрепить за регионами места раз и навсегда ни к чему не привели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Начальная цена за создание павильона Хабаровского края на ВЭФ-2019, как следует из информации на сайте госзакупок, 36,89 млн рублей. Это дороже, чем год назад — 31,4 млн. В сумму входят все расходы — создание экспозиции, проживание делегации, охрана и прочее.

По данным регионального минэкономразвития, увеличение стоимости произошло потому, что власти Приморского края взвинтили цены на всё в разы:

«Приморцы, пользуясь возможностью, взвинчивают цены буквально на всё. Безопасность в прошлом году просила 3 тыс. рублей в сутки, в этом году — 6 тыс. за сохранность экспозиции. За проживание в кампусе на острове Русский в обычное время берут 1200 рублей в стуки, на ВЭФ — 7 600 рублей. И так — практически во всём», — рассказал замминистра экономического развития Хабаровского края Максим Тарасов ИА «Хабаровский край сегодня«.

Представитель минэкономразвития края также рассказал, что в этом году Хабаровскому краю выделили самую неудобную площадку.

Максим Тарасов «В дальнем углу, на склоне. Неоднократные просьбы предоставить участки раз и навсегда были отклонены. Поэтому часть средств из указанной в контракте суммы пойдёт на выравнивание территории».

Представитель минэкономразвития края пообещал, что Хабаровский край будет представлен на ВЭФ достойно, несмотря ни на что.

«Сделаем всё возможное, чтобы сократить издержки, насколько это получится, посмотрим. Нам хочется, чтобы наш край выглядел достойно. У нас есть своя гордость, мы должны показать наши реальные большие достижения. Знаю, сколько стоят павильоны других регионов ДФО на ВЭФ, могу сказать, что мы ещё обходимся достаточно «малой кровью», — сказал Максим Тарасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, павильон Хабаровского края на V ВЭФ будет дороже всех предыдущих. При этом ни один из четырех прежних павильонов не был использован после ВЭФ.

Участникам V ВЭФ придётся всерьёз раскошелиться. За «Стандарт-пакет» одного участника цена 161 тыс. рублей, за пакет «Премиум» — 214 тыс. Для проживания гостей, помимо гостиниц, предоставлен роскошный лайнер Costa Venezia. Он соответствует уровню 5-звездочного отеля. Размещение в одноместном сьюте обойдётся в сутки в среднем в 61,5 тыс. рублей.