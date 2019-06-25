Анкара, 25 июня, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Селин Унал заявил, что Турция последние пять лет принимает беженцев больше, чем любая другая страна, об этом 24 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В первую очередь речь идет о мигрантах из Сирии, где продолжается внутренний конфликт. В 2019 году поток беженцев увеличился.

«К сожалению, столкновения продолжаются, и мы увидели рост числа беженцев в текущем году по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Турция последние пять лет принимает мигрантов больше, чем любая другая страна» Селин Унал

Напомним, общее число насильственно перемещенных лиц в 2018 году составило 70 млн 800 тыс. человек, данный показатель увеличился на 2 млн 300 тыс. человек в сравнении с 2017 годом. На территории Турции в данный момент проживает несколько миллионов беженцев из Сирии.