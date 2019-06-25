Москва, 25 июня, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Новый участок Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена начнут строить в 2020 году, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

По словам главы Департамента строительства Андрея Бочкарева, в настоящее время идёт проектирование нового участка желтой ветки столичной подземки.

Жёлтая ветка продлится от станции «Рассказовка» до аэропорта «Внуково». Длина участка составит 5,2 км. Появится две станции метро: «Пыхтино» и «Внуково».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве станцию столичного метрополитена «Внуково» планируется построить в шаговой доступности. От новой станции метро до аэропорта «Внуково» можно будет дойти пешком.

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