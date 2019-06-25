Вашингтон, 25 июня, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Власти Техаса сообщили 24 июня о семи погибших мигрантах, в том числе о женщине, двух младенцах и малыше, из числа семей из Центральной Америки, пытавшихся пересечь границу между США и Мексикой в условиях экстремально жаркой летней погоды, 25 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Женщина и трое детей, вероятно, погибли несколько дней назад, прежде чем их обнаружил пограничный патруль США недалеко от Рио-Гранде в Южном Техасе, рассказал местный сотрудник правоохранительных органов, попросивший не называть его имени.

Они, как полагают, умерли от жары и обезвоживания, тела были найдены примерно на расстоянии 29 км к востоку от Мак-Аллен.

На западе, в районе Дель-Рио, пограничный патруль США обнаружил тела двух мужчин на ранчо недалеко от Карризо-Спрингс после нескольких анонимных звонков о заблудившихся мигрантах, говорится в сообщении.

Еще одно разложившееся тело было найдено на берегу реки Рио-Гранде близ Нормандии.

«Экстремальные температуры в это время года могут быть фатальными», — сказал главный патрульный сектора Дель Рио Рауль Ортис.

Администрация Дональда Трампа установила ограничения на прием ежедневного потока мигрантов в пунктах прибытия. Чтобы избежать многомесячного ожидания собеседования, мигранты отваживаются на зачастую рискованное пересечение границы.

Контрабандисты подвергают опасности жизни мигрантов, высаживая их в пустынных районах или отправляя через Рио-Гранде на самодельных плотах.

После принятых мер по установке высоких заграждений в целях повышения безопасности ранее депортированные и не желающие вновь быть пойманными мигранты часто выбирают опасные маршруты для повторного въезда в Соединенные Штаты.

Так, шестилетняя девочка из Индии умерла от теплового удара в Западной Аризоне после того, как контрабандисты бросили группу мигрантов в отдаленном пустынном месте.

Трое детей и мужчина из Гондураса погибли, когда их плот перевернулся на реке Рио-Гранде недалеко от Дель-Рио. Служба спасения на воде после этого случая была усилена.