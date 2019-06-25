Калуга, 25 июня, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Более 30 научных мероприятий состоятся в Обнинске Калужской области по случаю 65-летия первой в мире АЭС. Об этом 25 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Ippe.ru Первой в мире АЭС в Обнинске исполнится 65 лет

Так, 26 июня в Обнинске запланировано около 30 мероприятий, из которых 14 — это конференции и круглые столы с участием научных работников из Обнинска и зарубежных стран, в том числе из Австрии, Германии и Китая.

Большую двухдневную научно-техническую конференцию в Доме ученых «История, традиции, опыт, знания и кадры Атомной Энергетики как ресурсы развития в 21-м веке» посетят около 600 участников.

Также в Доме ученых состоится заседание общественного совета ГК «Росатом». На базе Технической академии Росатома будет проходить совещание по сотрудничеству с организациями Европейской сети ядерного образования и международная конференция «Подготовка кадров для ядерной индустрии: образование, исследования, безопасность». В ИАТЭ НИЯУ МИФИ состоится заседание Фонда городов АТР АЭС.

Обнинск планируют посетить руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, первый заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» по корпоративным функциям Джумбери Ткебучава, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и другие гости.

глава администрации города Владислав Шапша «Основная составляющая празднования 65-летия первой в мире АЭС и Дня мирного атома — научная, а Обнинск по-прежнему остается в «орбите» Росатома и является главной площадкой многих научных и образовательных программ»

К 65-летию АЭС в Обнинске написана песня «Мирный атом». Её авторы — поэт Дмитрий Лик и композитор и певица Ольга Варвус. Премьера песни в исполнении автора состоится в Калуге на праздничном концерте, посвященном Дню мирного использования ядерной энергии.

Строительство первой в мире АЭС началось в Калужской области на месте бывшей деревни Пяткино в 1952 году. Первый энергетический пуск на Обнинской АЭС осуществили 26 июня 1954 года.