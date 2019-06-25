Архангельск, 25 июня, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Новым заместителем губернатора Архангельской области Игоря Орлова может стать калужский чиновник Алексей Никитенко. Именно его кандидатура на этот пост будет представлена областным депутатам в среду, 26 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

Новая должность в региональном правительстве — заместитель губернатора по инвестиционной политике была учреждена 10 июня. На следующий день губернатор через социальную сеть Вконтакте сделал заявление о том, что ждет от соискателей резюме. На поиски подходящей кандидатуры не ушло и двух недель.

Интересно, что на предыдущей должности — заместитель губернатора Калужской области — Алексей Никитенко занимался мусорной темой, а именно — курировал строительство полигона для московского мусора у села Михали. .

Напомним, из-за протестов населения в связи со строительством мусорного полигона на станции Шиес минприроды РФ признало Архангельскую область самым проблемным регионом мусорной реформы. Весной этого года президент РФ, отвечая на вопрос журналистов о Шиесе, заявил, что вопрос должен решаться с учетом мнения местных жителей. Накануне «прямой линии» с президентом РФ защитники Шиеса опубликовали несколько открытых обращений главе государства, однако во время прямого эфира все они были оставлены без внимания.

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