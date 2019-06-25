Якутск, 25 июня, 2019, 09:14 — ИА Регнум. На востоке Якутии столкнулись три транспортных средства — автомобиль Toyota Passo, автомобиль Toyota Carina и микрогрузовик. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

(сс)Falkenpost ДТП

ДТП произошло во вторник, 25 июня, в 6 км от города Алдан. По последним данным, в результате происшествия пострадали пять человек.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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