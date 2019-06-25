Москва, 25 июня, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В Москве неизвестный злоумышленник угощает прохожих отравленной газировкой, после чего грабит, сообщает The Village.

Mos.ru Скорая помощь

По данным издания, преступления происходили в том числе в скверах около Чистых прудов, на Хохловской площади, а также в парке «Горка». После того как злоумышленник травил пострадавших, он забирал ценные вещи и скрывался с места преступления.

Отмечается, что от действий злоумышленника пострадали как минимум 24 человека. По данным фактам возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Массовое отравление шаурмой зарегистрировано в Приангарье