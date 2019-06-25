Москва, 25 июня, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Прививки против клещевого энцефалита сделали уже более 2,5 млн жителей России, сообщает 25 июня пресс-служба Роспотребнадзора.

makamuki0 Клещ

Роспотребнадзор «С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,5 млн человек».

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По данным ведомства, всего планируется привить более 3,1 млн граждан. В настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор провёл консультации по вопросам укуса клещей и профилактики клещевого энцефалита. Всего в период с 1 по 15 мая на горячую линию ведомства обратились почти 52 тыс. человек.

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