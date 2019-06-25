Якутск, 25 июня, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Площадь территории Якутии, пройденной за сутки природными пожарами, которые не подлежат тушению, ежедневно возрастает на десятки тысяч гектаров. Это следует из данных министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Винцентас Дмахаускас. Пожар в лесу. 1860

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Если 21 июня огнём было пройдено 275,6 тыс. га, то 23 июня — уже 332,4 га, 24-го — 352,8 тыс. га, и эти пожары не тушат по причине их отдалённости, труднодоступности и отсутствия угрозы населённым пунктам. Таких пожаров, которые имеют статус термоточек, зарегистрировано 89, они действуют в Алданском, Таттинском, Кобяйском, Томпонском, Таттинском, Мирнинском, Момском, Оймяконском, Нерюнгринском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Абыйском, Булунском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Олекминском, Жиганском, Усть-Янском и Усть-Майском районах.

Ведутся работы по тушению семи пожаров, общая площадь которых — 130,10 га. Эти возгорания находятся в Горном, Нюрбинском, Усть-Майском, Вилюйском и Верхоянском районах республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, тушить природные пожары в Верхоянском районе Якутии, где объявлен режим ЧС районного уровня, будет помогать вертолёт Ми-8. Выделение воздушного судна для этих целей анонсировал глава республики Айсен Николаев. Он также обещал, что на борьбу с огнём в этом муниципалитете направят средства из резервного фонда региона. Кроме того, решается вопрос о выделении 85 млрд рублей из федерального бюджета на тушение пожаров в республике.

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