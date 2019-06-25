Ростов-на-Дону, 25 июня, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Жителей Ростовской области, проживающих в пересечённом российско-украинской границей посёлке Чертково, переселят. В настоящее время проживать на территории России намерены жители ещё 11 домов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

«Из бюджета Ростовской области уже направлено более 35,6 млн рублей на переселение жителей семи многоквартирных домов посёлка Чертково, которые оказались «отрезанными» украинской границей от России. В наших планах — переселение жильцов еще 11 домов, которые оказались в аналогичной ситуации», — сообщил Василий Голубев.

Сколько человек нуждаются в переселении, не уточняется. Также нет точных данных, сколько чертковцев уже справили новоселье на территории РФ.

ИА REGNUM отмечает, что проблема жителей Чертково обострилась в 2014 году, когда в Донбассе вспыхнула война. Граждане РФ (это и семьи с маленькими детьми) оказались за колючей проволокой. Ещё в марте 2015 года жители, чьи дома оказались на территории Украины, обратились за помощью к донскому губернатору.

В начале 2016 года пресс-служба главы Донского региона сообщила, что выделен первый транш в размере более 26,6 млн рублей на приобретение жилья для 20 семей. Затем в 2017 году сообщалось о второй части перечислений на разрешение жилищного вопроса в сумме 35 млн рублей — для жителей восьми многоквартирных домов.

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