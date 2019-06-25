Астана, 25 июня, 2019, 08:13 — ИА Регнум. АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» договорились по вопросу возмещения затрат за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга в результате «загрязнения» нефти в нефтепроводе «Дружба». Об этом 25 июня сказал генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов, сообщает 25 июня агентство «КазТАГ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, российская сторона предложила механизм компенсаций, который значительно упрощает расчет и выплаты за некачественную нефть. Механизм и сумма выплат будет представлена заинтересованным сторонам в установленном порядке, добавили в компании.

Напомним, 20 июня состоялось заседание правления международной ассоциации транспортировщиков нефти в Санкт-Петербурге. В рамках заседания президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев встретился с генеральным директором АО «КазТрансОйл» Димашем Досановым.

Ранее в министерстве энергетики Казахстана сообщили, что с 15 апреля по 6 мая 2019 года через порт Усть-Луга отгружено 598,9 тыс. тонн некачественной казахстанской нефти.