Екатеринбург, 25 июня, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Рецептуру пива, после которого не бывает похмелья, разработали химики Уральского федерального университета (УрФУ), сообщает 25 июня пресс-служба вуза.

Ich Пиво

Учёные в лабораторных условиях усовершенствовали режимы и условия приготовления пива, изменяя свойства дрожжей, а также применяя вкусовые добавки, «чтобы человек не мучился головной болью, а наслаждался вкусом».

«В партнерстве с коллегами из петербургского университета ИТМО мы рассматриваем возможность использования при варке пива экстрактов корней кудзу и водорослей хлорелла, снижающих токсичное воздействие алкоголя», — сообщила профессор УрФУ Елена Ковалева.

Отмечается, что проект по созданию «полезного пива» в университете реализуют в рамках направления «Зеленая химия». Он позволяет создавать продукты из отходов различных производств и является одним из важных направлений деятельности лаборатории органического синтеза инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ.

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