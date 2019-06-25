Биробиджан, 25 июня, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Глава Облученского района Еврейской области, допустивший приостановку питания в детском саду посёлка Теплоозёрский, оштрафован по решению суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

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Прокуратура установила, что причиной приостановки питания в детском саду явилось отсутствие на счёте муниципального учреждения необходимых денежных средств, которые не были доведены районной администрацией. В итоге учреждение не смогло расплатиться с поставщиками продуктов, которые из-за образовавшейся задолженности прекратили поставлять в детский сад продукты питания для детей.

По требованию прокурора было восстановлено полноценное питание в детском саду, а по решению суда глава Облученского муниципального района привлечён к административной ответственности и оштрафован на 10 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Облученского района Виктор Орёл рассказал, что в районе из-за накопившихся долгов бюджета складывается сложная ситуация — при бюджете района в 500 млн рублей, собственные доходы не превышают 100 млн, а дотации вышестоящих бюджетов только уменьшаются.