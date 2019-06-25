Москва, 25 июня, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Российский врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина назвала несколько внешних признаков, которые могут свидетельствовать об онкологическом заболевании, сообщает «Вечерняя Москва».

Мефодий Захаревич. Консилиум. 1950-е

Таким образом она прокомментировала заявления британских врачей о том, что опухшие пальцы и выпуклые блестящие ногтевые пластины говорят о развитии рака. По ее словам, данные симптомы могут свидетельствовать не только об онкологии, но и о болезнях легких.

Анна Землянухина «Без индивидуального анализа нет способа дифференцировать, что это — рак, или пневмосклероз, или целый ряд других заболеваний».

Специалист также рассказала о других внешних симптомах, заметив которые, необходимо обратиться к медикам. Речь идет о снижении веса из-за потери аппетита, бледности кожных покровов, общей усталости, небольшой температуре без видимых причин и об отвращении к мясу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве здравоохранения России назвали регионы страны с самыми высокими показателями по онкозаболеваниям по итогам 2018 года. Чаще всего болеют раком в Курской области — 3331,1 на 100 тыс. населения, в Мордовии (3292,1) и Краснодарском крае (3235,2).

Кроме того, за последние десять лет число больных раком выросло почти на 40%. Как пояснили в Минздраве, происходит рост заболеваемости и выявляемости подобных диагнозов.

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