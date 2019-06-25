Москва, 25 июня, 2019, 07:51 — ИА Регнум. В Москве большинство детских садов начнут принимать малышей младше трёх лет. Теперь отдать ребенка в детсад можно будут с двух лет четырех месяцев, сообщается на портале мэра столицы.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

Принимать детей в возрасте 2,4 года начнут с 1 июля 2019 года. В настоящее время детсады ходят более 441 тыс. детей, из них 80 тыс. детей меньше трех лет (в два раза больше, чем в 2010 году).

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, «матери быстрее вернутся к работе или освободят время для себя».

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Как сообщало ИА REGNUM, в России изменены требования к размещению детсадов в жилых домах. Согласно постановлению правительства РФ, детсады разрешено размещать на первых этажах жилых домов.

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