Нижний Новгород, 25 июня, 2019, 07:21 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде объявлен тендер на разработку проектной документации на реконструкцию автомобильных дорог по улицам Циолковского, Кузьмина, Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе. Проект должен решить проблему для 7-го микрорайона Сормово, жители которого в открытом обращении к мэрии сравнили его с «железнодорожным гетто», так как выезд есть только через переезды, что создаёт дорожные проблемы и многочасовые пробки. Открытый конкурс завершится 22 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

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Напомним, в середине мая 2019 года жители 7-го микрорайона Сормово в Нижнем Новгороде обратились в мэрию с открытым письмом, в котором напомнили, что дорожной проблеме уже много лет. Окружённый железнодорожными путями микрорайон вынуждает жителей часами стоять в пробках утром и вечером. В микрорайоне, прозванном «железнодорожным гетто», проживают 25 тыс. человек. От городских властей просили расширить проезжие части, провести ремонт покрытий переездов, а в идеале — развести два вида транспорта так, чтобы они не пересекались, например, через строительство путепроводов и виадуков.

В конце июня 2019 года ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Нижегородской области объявило открытый конкурс на разработку документации для последующей реконструкции дорог и строительства разноуровневой развязки в Сормовском районе, которая поможет решить многолетнюю проблему. Начальная цена лота — 150 млн рублей, средства предусмотрены в областном бюджете.

Сдать документацию заказчику исполнитель должен до 25 января 2020 года.

«Место выполнения работ: ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода от пересечения с ул. Культура до пересечения с ул. Станиславского», — уточняется в техзадании.

Дорога рассчитана на четыре полосы, протяжённость участков реконструкции — 1500 м. Планируется строительство двух путепроводов — совмещённого через железнодорожные и трамвайные пути, а также путепровода на транспортной развязке на пересечении с улицей Культуры. Новая транспортная развязка запланирована на пересечении улицы Циолковского с улицей Культуры и Федосеенко.