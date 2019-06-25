О реванше России в ПАСЕ и планах США на неё: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- «Освободить» Венесуэлу должна международная коалиция;
- Зеленский не стал встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ;
- Трампа устроит любой исход переговоров с Си Цзиньпином;
- РФ подаёт заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ;
- В Белом доме озвучили темы переговоров Путина и Трампа на G20.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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