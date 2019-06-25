Барнаул, 25 июня, 2019, 07:03 — ИА Регнум. Большинство опрошенных ВЦИОМ граждан России, воспротивившихся идее перехода на четырехдневную рабочую неделю, совершенно справедливо опасаются снижения заработной платы, считает депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение, высказанное ранее российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, он пояснил:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реформатор. Медведев

«Идея привлекательна, но в настоящее время не выглядит достаточно актуальной, речь может идти о перспективе перехода на черырёхдневную рабочую неделю в будущем. В стране существует определенная напряженность по трудовым ресурсам, причем ряд отраслей испытывают жестокий кадровый дефицит. В этих условиях реализация подобной идеи приведет к дополнительным трудностям, возможно, в итоге к отрицательному влиянию на рост ВВП. Кроме того, простые трудящиеся неизбежно столкнутся со снижением заработной платы, что делает эту инициативу непопулярной в народе».

Напомним, ранее ВЦИОМ провёл исследование и выяснил, что около половины российских граждан (48%) не одобряют возможный переход на четырёхдневную рабочую неделю, о котором ранее сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев, назвав такой график вероятной «основой социально-трудового контракта» в будущем. Но генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отмечает, что перспектива перехода на четыре рабочих дня в неделю скорее пугает, чем привлекает.