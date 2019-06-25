Беженцы с Украины получат российские паспорта: итоги «прямой линии» Путина
Набережные Челны, Татарстан, 25 июня, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Многодетная семья Люльковичей, переехавшая с Украины в Набережные Челны (Татария) и обратившаяся с проблемой получения гражданства на «прямую линию» Владимира Путина, примет участие в государственной программе добровольного переселения. Это позволит им в ускоренном режиме получить гражданство. Об этом сообщило издание «Татар-информ» со ссылкой на заявление заместителя начальника Управления по вопросам миграции МВД по республике Елены Соловьевой.
Соловьева уточнила, что обращение беженцев МВД России рассмотрело.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» президента РФ, прошедшей 20 июня 2019 года, семья беженцев из украинского Дзержинска, переехавшая в Россию в 2014 году, попросила у Владимира Путина содействия в получении гражданства. Семья, где девять детей, не подпадает под апрельский указ главы государства, которым был упрощён порядок оформления гражданства РФ для жителей, постоянно проживающих в отдельных районах ЛНР и ДНР.
На просьбу многодетной семьи с девятью детьми Владимир Путин обещал посмотреть, что можно изменить в законодательстве, чтобы «и для других граждан Украины, находящихся на территории страны, процесс был максимально либеральным».
Решение проблемы семьи Люльковичей было найдено в программе добровольного переселения соотечественников, которая уже работает в России и республике. На начало апреля 2019 года в программе приняли участие 73 региона. За первый квартал от соотечественников было принято 15,5 тыс. заявлений, в которые включены 35,9 тыс. человек. С Украины поступило 13,4% заявлений от их общего числа.