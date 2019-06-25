Дубна, Московская область, 25 июня, 2019, 05:57 — ИА Регнум. Международное рабочее совещание «SPD at NICA-2019», посвящённое теории и эксперименту в области спиновой физики на одной из установок строящегося коллайдера NICA, прошло в подмосковной Дубне в начале июня. Участие в нём приняли исследователи из более чем десяти стран, сообщила пресс-служба Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ).

Jinr.ru Главный административный корпус ОИЯИ в Дубне

В работе совещания приняли участие 125 учёных из России, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Италии, Китая, Кубы, Польши, Словакии, Украины, Франции, Чехии и Швейцарии. Кроме этого, большое число сотрудников и гостей ОИЯИ посетили заседания совещания. Было представлено около 50 докладов.

В соответствии с планами, концептуальный проект SPD (Conceptual Design Report) будет разработан к концу 2019 года, в следующем году будет сформирована коллаборация SPD. Разработка технического проекта займет около двух лет, и затем в течение трех лет будет построена установка для проведения экспериментов. Результаты первых измерений учёные могут получить уже к концу 2025 года.

Напомним, комплекс NICA создаётся на базе ОИЯИ в Дубне. В нём предусмотрены две точки взаимодействия: одна для изучения столкновения тяжёлых ионов на MPD-детекторе, другая для поляризованных пучков для эксперимента на установке SPD. С его помощью учёные изучат влияние спина частиц на их свойства.

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