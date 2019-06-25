Москва, 25 июня, 2019, 05:40 — ИА Регнум. Группа вертолётов и самолётов Центрального военного округа направилась к месту предполагаемой посадки в Казахстане капсулы корабля «Союз МС-11» с экипажем Международной космической станции, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Mil.ru Вертолёт поисковой авиагруппы

Как уточняется, с аэродрома «Байконур», а также из Жезказгана и Караганды вылетели самолёты Ан-12 и Ан-26 и вертолёты Ми-8, которые доставят в район предполагаемой посадки бригаду медиков и необходимое оборудование.

Ранее сообщалось, что в поисково-спасательном обеспечении принимают участие около 200 военнослужащих, 12 вертолётов, четыре самолёта и 20 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости. По прогнозу военных метеорологов, температура воздуха в степи Казахстана в момент посадки будет составлять 30 градусов.

Напомним, пилотируемый космический корабль «Союз МС-11» с экипажем космонавтов ранее отстыковался от МКС. Спускаемый аппарат должен осуществить посадку в 05:49 по московскому времени. На борту находятся члены орбитальной экспедиции МКС-59 — российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и астронавт США Энн Макклейн.