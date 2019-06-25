Вашингтон, 25 июня, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп заявил о наличии у него полномочий начать войну с Ираном, не дожидаясь одобрения Конгресса США. Об этом он рассказал в интервью газете The Hill.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США демократ Ненси Пелоси заявила, что для начала боевых действий Трампу необходимо заручиться поддержкой Конгресса. В связи с этим журналист издания поинтересовался у американского лидера, располагает ли он необходимыми полномочиями для начала войны с Ираном.

«Да, они у меня есть», — ответил Трамп.

При этом он подчеркнул, что его администрация оперативно уведомляет Конгресс США о ситуации вокруг Ирана и своих действиях. Трамп отметил, что еще недавно он был близок к решению о нанесении удара по Ирану, однако затем передумал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении «жестких санкций» против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По его словам, санкции должны ограничить доступ высшего руководства Исламской Республики к финансовым инструментам.