Новосибирск, 25 июня, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Президиум Центрального совета политической партии «Справедливая Россия» согласовал кандидатуру экс-вице-губернатора Новосибирской области, доктора исторических наук Виктора Козодоя для выдвижения кандидатом на выборы мэра Новосибирска в сентябре 2019 года. Об этом сообщил сам Козодой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Nso.ru Виктор Козодой

«Как только что сообщили из Новосибирска, президиум Центрального совета политической партии «Справедливая Россия» своим решением от 21 июня 2019 года согласовал мою кандидатуру для выдвижения кандидатом на должность мэра Новосибирска, на выборы 8 сентября. Решение направлено в новосибирский совет партии. Синяя печать, подпись С. М. Миронова. Теперь конференция 3 июля. Это к вопросу, дорогие друзья, всем кто мне звонил и писал, и спрашивали — шутка ли это была или нет. Всё серьёзно. Согласует ли партия в Москве? Согласовала. Теперь дальше двигаемся, к конференции», — написал Виктор Козодой на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, что на официально сайте СР информации, подтверждающей слова Козодоя пока нет. На сайте регионального отделения партии стоит новость от 20 июня, в которой говорится, что на заседании Совета, под председательством Анатолия Кубанова, была одобрена кандидатура Козодоя, и что предложение будет направлено в президиум Центрального совета партии для согласования.

Напомним, о своём возможном участии в выборах мэра Новосибирска Виктор Козодой сообщил ещё неделю назад в видеоинтервью новосибирскому блогеру Тимуру Ханову.

«Вы посмотрите, что в городе творится. Кому-то же надо этим делом заниматься. Для меня Новосибирск — это не чужой город. Я здесь 57 лет прожил, за исключением двух лет службы в армии. Здесь мои дети, здесь мои внуки. Если так ситуация складывается, надо же кому-то плечо подставить. У меня есть знания, у меня есть опыт», — сказал тогда Козодой, отвечая на вопрос, зачем он собирается участвовать в выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 июня, стало известно, что участвовать в этих выборах будет и депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус. Она решила выдвигаться от партии «Российский общенародный союз».

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Кроме того, о своём желании баллотироваться заявили действующий градоначальник Анатолий Локоть (КПРФ), руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин, руководитель фракции ЛДПР в Горсовете Новосибирска Евгений Лебедев, предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), член партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко, бизнесмен Виктор Мокровицкий (самовыдвижение), новосибирский общественник Олег Викторович.

Выборы мэра Новосибирска пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.