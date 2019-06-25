Киев, 25 июня, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы осталась без поддержки президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По её словам, в преддверии июньской сессии ПАСЕ в Страсбурге украинская делегация обратилась в администрацию президента с просьбой о встрече, чтобы «обменяться информацией о вызовах, согласовать общий план действий, проговорить, как держать оборону в Совете Европы».

Однако, как сообщила Геращенко, на обращение делегации не последовало ответа ни от администрации президента, ни от самого главы государства. «Наша делегация осталась один на один в этом зале», — написала она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее члены ПАСЕ на заседании в Страсбурге отклонили все 226 поправок к проекту резолюции о возвращении России в ассамблею, которые были внесены украинской стороной, и официально пригласили российскую делегацию к участию в июньской сессии.