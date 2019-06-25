Украина решила раскрыть правду, в СЕ признали мощь РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 июня, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- На Украине решили открыть архивы НКВД, КГБ и ВЧК;
- Речь сербского депутата в ПАСЕ привела к истерике украинской делегации;
- Иран напомнил США о сбитом беспилотнике;
- Россия гарантирует безопасность грузинских парламентариев в Москве;
- Глава Ингушетии подал прошение об отставке.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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