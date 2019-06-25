Вашингтон, 25 июня, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX перенесла время запуска ракеты-носителя Falcon Heavy со спутниками на борту. Об этом сообщается в микроблоге компании в Twitter.

Official SpaceX Photos Старт ракеты Falcon Heavy

Согласно сообщению, запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде состоится на три часа позднее, чем анонсировалось ранее — в 02:30 по времени Восточного побережья США (09:30 мск). Причины задержки в сообщении не уточняются.

Напомним, ракета Falcon Heavy должна вывести на орбиту 24 спутника, аппарат для оценки возможностей использования солнечного паруса в космосе и атомные часы, созданные специалистами NASA.

Кроме того, в рамках данного запуска планируется вывести на околоземную орбиту прах 152 человек по заказу компании Celestis Memorial Spaceflights, организующей необычный похоронный бизнес.