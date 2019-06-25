Нижний Новгород, 25 июня, 2019, 04:27 — ИА Регнум. На проведённых центром размещения заказа Нижегородской области торгах областному бюджету за май 2019 года удалось сэкономить 215,8 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций области.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

В целом за последний месяц весны регионе провели 107 аукционов на общую сумму 4,998 млрд рублей и 13 конкурсов на 38,2 млн рублей. Общий объём торгов всех форм — 5,036 млрд рублей.

Из общего объёма экономии в размере 215,8 млн рублей основная часть пришлась на тендеры в сфере строительства и ремонта дорог — 88,2% (190,4 млн рублей). На втором месте экономия при проведении торгов на капремонт учреждений образования и здравоохранения — 4,2% (9 млн рублей). Также удалось сэкономить 7,7 млн рублей при проведении тендера на строительство распределительных газопроводов в Арзамасском районе.

В мае уровень конкуренции на торгах составлял 2,9 участник на один лот. Подрядчиков определили на 113 торгах, из них 86 — это компании Нижегородской области.

Напомним, за апрель в ходе 102 аукционов на общую сумму более 2,58 млрд рублей и 12 конкурсов на 162 млн рублей удалось сэкономить 134,1 млн рублей. Основная экономия также была при проведении дорожных торгов — 37,4% (50,2 млн рублей).