Вашингтон, 25 июня, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не планирует встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своей поездки в Южную Корею, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

White House Дональд Трамп и Ким Чен Ын

На вопрос журналистов, имеет ли Трамп планы устроить встречу с Ким Чен Ыном в ходе своей поездки в регион, источник ответил отрицательно. Также представитель администрации президента США отказался прокомментировать заявление о желании Трампа посетить демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была анонсирована поездка президента США Дональда Трампа в Южную Корею 29−30 июня, где американский лидер встретится с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. В ходе поездки Трамп планирует провести переговоры по ситуации вокруг КНДР, а также посетить демилитаризованную зону.