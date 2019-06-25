Мехико, 25 июня, 2019, 03:55 — ИА Регнум. Вооруженные бандиты напали на отряд сил самообороны в мексиканском штате Герреро, сообщает портал Excelsior.

Цитата из к/ф «На несколько долларов больше». Реж. Серджио Леоне. Италия — Испания — ФРГ. 1965 Мексиканские бандиты

По его данным, нападавшие устроили засаду в районе поселка Эль-Камарон и открыли огонь по отряду сил самообороны. В результате перестрелки погибли не менее шести человек. В настоящее время неизвестно, кто организовал нападение, к месту происшествия уже выдвинулись отряды сухопутных войск и морской пехоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Мексике неизвестные вооруженные бандиты обстреляли автомобиль, в котором ехала депутат законодательного собрания штата Морелос Эрика Сарагоса. Депутат получила огнестрельное ранение и была госпитализирована. Ведется расследование.