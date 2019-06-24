Альметьевск, Татарстан, 25 июня, 2019, 02:22 — ИА Регнум. Шквалистый ветер и обильные осадки в Татарии 24 июня 2019 года привели к срыву кровель в ряде населённых пунктов, падению деревьев, в том числе на автомобили. Наибольшие повреждения получили строения в Альметьевске. Погибших и пострадавших нет. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Официальная группа ГУ МЧС по РТ в vk.com Вырванные деревья. Альметьевск

Напомним, ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» на 24 июня прогнозировало грозы, шквалистый ветер до 17−22 м/с. Последствия от стихии не заставили себя ждать.

«По Альметьевску прошёлся ураган, о котором предупреждал Гидромет. Последствия катастрофичные», «Сегодня в первой половине дня в Дрожжановский район обрушился сильный ураган, дождь и гроза. В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в селе Городище снесло крыши в домохозяйствах, также были повалены деревья», «В Альметьевске сегодня был Апокалипсис. Главное, что всё обошлось без человеческих жертв», — писали 24 июня жители региона в соцсетях и районные издание, сообщая о падении деревьев и крыш на припаркованные автомобили.

По данным ГУ МЧС по республике, в Альметьевске кровля была повреждена на четырёх зданиях: на улице Бегашева, 4а пострадала крыша гаража, на здании МАУ «Конно-спортивная школа» повреждено 200 кв. м из 700, на Радищева, 13 в пятиэтажном многоквартирном доме из 980 кв. м кровли пострадало 150 кв. м и на улице Советская, 166 пострадало 300 кв. м кровли. Помимо этого, есть данные о повреждении, как минимум трёх автомобилей, на которые упали крыши, сорванные со зданий.

В городе Нурлате на улице Советская, 130 также частично повреждена крыша склада, из-за чего пострадали два автомобиля, на которые упала крыша с обрешёткой. Восстанавливать здание начнут 25 июня, после того как оценят повреждения.

В селе Городище Дрожжановского района в двух частных домах — на улице Ленина, 55 и Клары Цеткин, 30 частично ветром повредило шиферные кровли. По улице Ленина, 53 пострадала также крыша хозяйственной постройки.

«Восстановление кровель указанных объектов проводят собственники строений», — отметили в ведомстве.

Также есть ущерб от ветра и в населённом пункте Урмышла Лениногорского района, где с МБОУ «Урмышлинская основная общеобразовательная школа» сорвало кровлю.

«Приблизительный размер повреждения: 1000 кв.м., из них снесено 200 кв. м», — уточнили в управлении, отметив, что восстановление находится на контроле районного исполкома.

В Бугульме на улице Ягофарова, 35 сорвало деревянную конструкцию кровли выхода на крышу, пострадал автомобиль BMVX5.

Пострадавших и погибших в результате буйства стихии в Татарии нет.