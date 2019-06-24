Вашингтон, 25 июня, 2019, 02:20 — ИА Регнум. Военная разведка Соединенных Штатов предполагает, что лидер КНДР Ким Чен Ын не готов к проведению денуклеаризации, заявил директор Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) генерал-лейтенант Роберт Эшли в интервью телеканалу Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Мы в разведсообществе продолжаем считать, что Ким Чен Ын не готов к проведению денуклеаризации», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн заявил, что Соединенным Штатам и КНДР не удалось договориться о содержании понятия «денуклеаризация». По его словам, без четкого понимания, что же такое «денуклеаризация», стороны не знают, в каком направлении двигаться.