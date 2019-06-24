Луганск, 25 июня, 2019, 01:29 — ИА Регнум. Трое украинских военнослужащих погибли и ещё шестеро получили ранения в результате подрыва военного автомобиля на противотанковой мине в Донбассе. Об этом сообщил журналистам представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

U.S. Army Europe ВСУ

По его словам, инцидент произошёл ещё 22 июня во время передвижения техники 14-я отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Трехизбенка.

«Во время движения военного автомобиля по грунтовой дороге произошёл его подрыв на противотанковой мине», — сообщил Филипоненко.

Он уточнил, что раненые украинские военнослужащие были в тяжёлом состоянии доставлены в одну из больниц Новоайдарского района.