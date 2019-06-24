Гавана, 25 июня, 2019, 01:13 — ИА Регнум. Власти Кубы выражают свою поддержку Ирану в противостоянии с Соединенными Штатами, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес на своей странице в Twitter.

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«Мы выражаем нашу солидарность с Исламской Республикой Иран перед лицом новой агрессивной эскалации со стороны США против этого братского народа. Мы призываем к диалогу и сотрудничеству, основанному на принципах международного права. Это единственный способ уладить разногласия и сохранить мир», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении персональных санкций против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Иран в ответ заявил, что американские санкции свидетельствуют о продолжении агрессивной политики США против иранского народа и его лидеров.