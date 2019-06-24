Прага, 25 июня, 2019, 00:04 — ИА Регнум. На юго-востоке Чехии из-за технических проблем на АЭС «Дукованы» остановлен второй энергоблок, сообщает 24 июня РИА Новости со ссылкой на представителя руководства АЭС.

Cez.cz АЭС «Дукованы»

По его словам, энергоблок остановлен из-за проблем, возникших в работе одного из шести парогенераторов.

Уточняется, что ранее этот энергоблок был остановлен на 40 дней для планового обслуживания. В процессе выхода энергоблока на полную мощность выявилась проблема в парогенераторе.

Cez.cz АЭС «Дукованы»

Напомним, в Чехии существуют две АЭС, «Темелин» и «Дукованы», построенные по советским проектам. Они вырабатывают 40% всей электроэнергии страны. АЭС «Дукованы» самая старая из них. Она была запущена в 1985—1987 годах.