Королёв, Московская область, 24 июня, 2019, 23:49 — ИА Регнум. Российский, канадский и американский члены орбитальной экспедиции МКС-59 перешли на транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-11» и закрыли люки орбитальной станции, сообщает 24 июня Центр управления полетами.

NASA Johnson МКС и «Союз»

Российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и астронавт США Энн Макклейн готовятся к возвращению на Землю.

В пилотируемом корабле они наденут скафандры и проведут проверку систем корабля и его готовность к старту.

«Союз МС-11» должен отделиться от МКС в 02:24 мск. По расчётам, приземление спускаемого аппарата должно произойти в 05:49 мск в Казахстане недалеко от города Жезказган.

На борту МКС остались российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты США Тайлер Хейг и Кристина Кук.