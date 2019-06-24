Кишинёв, 24 июня, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон попросил власти России продлить действие соглашения о беспошлинном экспорте молдавских товаров пяти категорий на российский рынок. Как передает ИА REGNUM, об этом Додон сообщил по итогам встречи в Кишиневе с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента России по отношениям с Молдавией, вице-премьером Дмитрием Козаком.

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Додон отметил, что это увеличило экспорт молдавской агропромышленной продукции в Россию и позволило молдавским экономическим агентам немало сэкономить.

Молдавский президент также предложил расширить список молдавских предприятий консервной и винодельческой отрасли, которые смогут начать поставки в Россию. Эти вопросы обсудят на заседании межправительственной комиссии двух стран.

Дмитрий Козак в свою очередь сказал, что решение о продлении беспошлинного ввоза нескольких категорий молдавской сельхозпродукции на российский рынок будет принято в самое ближайшее время. Российский вице-премьер добавил, что Москва заинтересована в нормализации отношений и в экономических, и в гуманитарных вопросах.

Договоренность о беспошлинном экспорте в Россию некоторых категорий молдавских товаров была достигнута осенью 2018 года и предполагала снятие пошлин на период с 1 января по 1 июля 2019 года. Это было сделано накануне февральских парламентских выборов, по итогам которых пропрезидентская Партия социалистов создала коалицию с блоком ACUM и сместила антироссийский олигархический режим Владимира Плахотнюка.