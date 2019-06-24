Лондон, 24 июня, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Правительство Великобритании «поддержит» США в случае военного конфликта с Ираном, но надеется на «деэскалацию ситуации», 24 июня передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Джереми Хант. Автор «Мы будем поддерживать Соединенные Штаты в качестве нашего самого сильного союзника, но… мы хотим деэскалации ситуации, и мы, конечно, очень обеспокоены», — заявил журналистам глава британского МИДа

Хант отметил, что вопрос о военной поддержке союзников рассматривается правительством отдельно «в каждом конкретном случае».

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