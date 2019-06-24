Брюссель, 24 июня, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Евросоюз призывает Соединенные Штаты и Иран проявить «сдержанность» и приступить к «немедленной деэскалации», 24 июня передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние

Майя Косьянчич. Автор «Последние события подчеркивают настоятельную необходимость сдержанности, открытых каналов диалога и немедленной деэскалации», — заявила журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ЕС

Косьянчич добавила, что Евросоюз «готов работать с партнерами» для дипломатического урегулирования конфликта.

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