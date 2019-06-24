София, 24 июня, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Болгарии в ходе масштабной спецоперации пресекли деятельность крупнейшей в стране преступной группы, занимавшейся трафиком мигрантов. Об этом сообщил на пресс-конференции 24 июля заместитель главного прокурора страны Иван Гешев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По его словам, в общей сложности задержаны 17 человек — участники всех звеньев канала переброски нелегалов. Одни из них занимались набором желающих незаконно пересечь границу Европейского союза, другие переправляли мигрантов из Турции в Болгарию, третьи занимались перевозкой их через территорию страны и отправкой далее в Западную Европу.

Сообщается, что участниками преступной группы были в основном граждане Болгарии, а также постоянно проживающие на территории страны граждане Ирака и Афганистана.

Заместитель главного прокурора отметил, что правоохранительные органы также располагают данными об участии в организации нелегального трафика сотрудников пограничной полиции Болгарии. По его словам, подобная деятельность просто не может осуществляться без содействия со стороны государственных служащих и соответствующей логистики. Вместе с тем, уточнил Гешев, никто из пограничников пока ещё задержан не был, в данном направлении продолжается следственная работа.