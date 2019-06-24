Берлин, 24 июня, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Германия не поддерживает стратегию «максимального давления» США на Иран и призывает к политическому решению назревающего конфликта, 24 июня передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Хейко Маас в интервью журналистам. Автор «Стратегия максимального давления не может быть правильной, потому что… существует опасность войны», — заявил глава МИД Германиив интервью журналистам.

Маас призвал все стороны конфликта «обеспечить снижение этой напряженности», чтобы избежать «спирали насилия, которая заканчивается войной».

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