Архангельск, 24 июня, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Из архангельской часовни, к сносу которой накануне приступили местные власти, было похищено ценное имущество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил владелец часовни Владимир Радченко.

ИА REGNUM Владелец часовни спасает имущество

По его словам, перед сносом здания неизвестные лица украли из часовни иконы XVIII—XIX веков, подсвечники, кресты, кадила и медную купель. Кроме того, пропал целый ряд документов, заявил Радченко. Пропажа стала поводом обратиться с заявлением в прокуратуру.

Напомним, суд признал часовню, простоявшую в центре Архангельска почти 20 лет, незаконно реконструированной. Поводом для решения послужил надстроенный второй этаж. В феврале текущего года суд обязал собственника — Владимира Радченко — снести за свой счет. Однако владелец решение суда не выполнил. В декабре 2018 года мэрия Архангельска добилась через суд права самостоятельно снести здание. Затраты на снос — 167 тысяч рублей — лягут на плечи собственника.

«Богоборцы все силы и все возможности направили на то, чтобы разрушить часовню святого праведного отрока Артемия Веркольского. Но Господь — не в отпуске, он все видит, и я думаю, возмездие и вразумление всех причастных к этому делу будет выполнено», — так корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал снос постройки ее владелец.

Он добавил, что не считает постройку незаконной.

«Если бы она была незаконной, то не выдали бы свидетельство о собственности, не выдали бы документы на землю и акт сдачи объекта в эксплуатацию. Это все у нас есть», — заявил он и добавил, что намерен бороться за свою правду до конца.

Напомним, Архангельская митрополия на сторону Владимира Радченко не встала. Владыка Архангельский и Холмогорский Даниил, комментируя ситуацию в прошлом году, заявил, что «на этом месте нужно построить храм, соблюдая все государственные законы и церковные каноны».