Ижевск, 24 июня, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Бывшее здание Государственного драматического театра Удмуртии имени Короленко в Ижевске списали. Соответствующее решение приняли депутаты Государственного совета республики на очередной сессии.

Dramteatr18.ru Фрагмент спектакля «12 стульев». Государственного драматического театра Удмуртии имени Короленко в Ижевске

Планируется, что на месте объекта появится культурный центр имени Короленко площадью 6,3 тыс. кв метров.

По словам министра строительства Удмуртии Дмитрия Сурнина, общий объем финансирования реконструкции здания оценивается в 450−500 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, здание театра на улице Карла Маркса в Ижевске было введено в эксплуатацию в 1946 году. В сентябре 2011 года коллектив театра переехал в отреставрированное здание бывшего ДК «Ижмаш». В августе 2012 года комиссия минстроя республики признала здание аварийным и не подлежащим восстановлению, его планировалось выставить на торги вместе с прилегающими постройками в рамках плана приватизации на 2012 год. Всего планировалось продать 13 объектов.

В 2013 году у властей Ижевска появилась идея перенести на территорию театра Центральный автовокзал Ижевска.

Осенью 2014 года предыдущий глава Удмуртии Александр Соловьев в ходе посещения здания посчитал, что оно находится в хорошем состоянии и вполне может быть отремонтировано. В январе 2016 года помещения театра были переданы Удмуртскому государственному театру фольклорной песни и танца «Айкай».

В июне 2016 года был заключен договор с подрядчиком о проведении ремонта здания театра. На ремонт фасадов, входной группы и замену окон в 2016 году было выделено 10 млн рублей из бюджета Удмуртии.

В апреле 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что здание снесут, а на его месте появится Центр удмуртской культуры имени Короленко. Тогда специалисты проверили состояние объекта и пришли к выводу, что затраты на ремонт превышают расходы на строительство нового здания. Центр планировалось открыть к 100-летию государственности Удмуртии в 2020 году. В феврале 2019 году реконструкция оценивалась в 400 млн рублей.