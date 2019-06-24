Зубово-Полянский район, Мордовия, 24 июня, 2019, 22:08 — ИА Регнум. Днём 24 июня в Мордовии локализован природный пожар в Зубово-Полянском районе, сообщили ИА REGNUM в управлении МЧС по республике. Возгорание произошло на территории лесного массива.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

На месте пожара работал поезд из города Сасово Рязанской области, проводятся мероприятия по тушению очага возгорания, а также устройство минерализации полос.

Было принято решение о привлечении аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Мордовии. Оперативную группу правительства республики возглавил премьер-министр Владимир Сушков. В близлежащих населённых пунктах осуществляется круглосуточное дежурство сил и средств спасательного ведомства.

ИА REGNUM напоминает, сообщение о возгорании поступило на единый номер 112 ещё 21 июня. Участок, на котором произошёл пожар, принадлежит Вышинскому территориальному лесничеству и Известковскому участковому лесничеству.

Уточнялось, что происходит горение валежника последствий природных пожаров 2010 года.

В связи с установившейся жаркой погодой и из-за порывистого ветра площадь пожара увеличилась с 250 до 1,692 тыс. га, то есть почти в семь раз.